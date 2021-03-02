Загрутдинов рассказал о перспективах продления метро за МКАД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов допустил продление действующих линий московского метро за МКАД.
"После того как мы запустим БКЛ и разгрузим старую Кольцевую линию метро, можно будет уже думать, как забирать пассажиров за МКАД", – приводит его слова РИА Новости.
Необходимость в работе с окраинами города Загрутдинов объяснил неизбежным ростом Москвы. С подобным, по его словам, сталкиваются и во многих других европейских столицах.
На данный момент за пределы МКАД точно выйдет Троицкая (Коммунарская) линия метро. Кроме того, у Люблинско-Дмитровской линии за МКАД окажется станция "Физтех", у Сокольнической – "Новомосковская", а у Калининско-Солнцевской – станции "Пыхтино" и "Внуково", уточнил Загрутдинов.
При этом он добавил, что строительство новых линий метро обсуждать преждевременно. Загрутдинов объяснил, что этот процесс должен быть связан с развитием Московских центральных диаметров и иного общественного транспорта.
Ранее сообщалось, что к концу 2021 года для пассажиров могут открыть три станции юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. По словам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, речь идет о станциях "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".
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