Работы по реконструкции станций Каховской линии метро ведутся по графику

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы по реконструкции станций Каховской линии столичного метрополитена ведутся в соответствии с графиком, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Активные работы развернуты на всех трех станциях. Самая высокая готовность сейчас у станции "Каховская": здесь завершаются монолитные работы, идет архитектурная отделка и облицовка колонн и потолка платформы, начался монтаж инженерных систем", – отметил заммэра.

Как сообщает портал мэра и правительства Москвы, на станции "Варшавская" практически завершены основные демонтажные работы, ведется обустройство платформы, проводится чистовая отделка технических помещений, облицовка пассажирской зоны.

На "Каширской" специалисты обновляют инженерные системы, там также завершен демонтаж облицовки западного вестибюля.

Уточняется, что станцию "Каховская" могут открыть уже в этом году. Завершение работ на "Варшавской" и "Каширской" запланировано на 2022 год.

Ранее Андрей Бочкарев сообщил, что три станции юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро планируют открыть для пассажиров к концу 2021 года. Это "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского".

