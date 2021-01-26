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13:55

Три новые станции метро построят на юго-западе Москвы в 2021 году

город строительство метро

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Три новые станции Большой кольцевой линии метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"В 2021 году мы планируем построить три станции Большой кольцевой линии метро в Юго-Западном округе столицы – это "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что на станции "Зюзино" приступили монтажу электрических коммуникаций, а также вентиляционных систем.

"К настоящему моменту на станции уже завершен монтаж эскалаторов. Станция "Зюзино" будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, здесь появятся два подземных вестибюля", – пояснил Бочкарев.

Он добавил, что, кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что строительство тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" началось на Троицкой линии. В середине января завершена проходка уже шестого тоннеля, связавшего станции "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов".

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