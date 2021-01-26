Три новые станции метро построят на юго-западе Москвы в 2021 году

13:55
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Три новые станции Большой кольцевой линии метро планируют построить на юго-западе города в этом году. Об этом сообщила пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"В 2021 году мы планируем построить три станции Большой кольцевой линии метро в Юго-Западном округе столицы – это "Новаторская", "Воронцовская" и "Зюзино". Кроме того, в этом году на территории ЮЗАО завершится реконструкция станции "Каховская" бывшей Каховской линии, которая будет интегрирована с БКЛ", – рассказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он уточнил, что на станции "Зюзино" приступили монтажу электрических коммуникаций, а также вентиляционных систем.
"К настоящему моменту на станции уже завершен монтаж эскалаторов. Станция "Зюзино" будет расположена в районе пересечения улицы Каховки и Севастопольского проспекта, здесь появятся два подземных вестибюля", – пояснил Бочкарев.
Он добавил, что, кроме БКЛ, в округе строятся станции "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", а также "Улица генерала Тюленева". Речь идет о работах на участке Троицкой линии метро Московского метрополитена.
Ранее сообщалось, что строительство тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" началось на Троицкой линии. В середине января завершена проходка уже шестого тоннеля, связавшего станции "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: