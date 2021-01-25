Строительство тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" началось на Троицкой линии

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Правый перегонный тоннель начали строить между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" Троицкой линии Московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Тоннелепроходческому комплексу "Евгения" диаметром 6 метров предстоит проложить тоннель длиной 2,5 километра преимущественно в легких глинах и тяжелых суглинках. Трасса тоннеля пройдет на глубине от 13 до 28 метров по территории Новомосковского административного округа от деревни Мамыри до поселения Газопровод вдоль Калужского шоссе", – сообщил заммэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С завершением проходки выход щита будет осуществлен в демонтажно-щитовую камеру, которая входит в состав станционного комплекса "Бачуринская".



Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в настоящий момент на Троицкой линии действуют также два тоннелепроходческих щита ("Виктория" и "Ольга"). В середине января на строящейся линии была завершена проходка уже шестого тоннеля, связавшего станции "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов".



Троицкая линия метро протянется от МЦК до Троицка в ТиНАО. Длина нового участка составит почти 40 километров.

Ранее сообщалось о завершении проходки тоннеля до станции метро "Улица Новаторов" на Троицкой линии. Там заканчивают устанавливать ограждающие конструкции и укреплять котлован.