Строительство тоннеля между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" началось на Троицкой линии

14:59
Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Правый перегонный тоннель начали строить между станциями "Мамыри" и "Бачуринская" Троицкой линии Московского метро. Об этом рассказали в пресс-службе комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"Тоннелепроходческому комплексу "Евгения" диаметром 6 метров предстоит проложить тоннель длиной 2,5 километра преимущественно в легких глинах и тяжелых суглинках. Трасса тоннеля пройдет на глубине от 13 до 28 метров по территории Новомосковского административного округа от деревни Мамыри до поселения Газопровод вдоль Калужского шоссе", – сообщил заммэра столицы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
С завершением проходки выход щита будет осуществлен в демонтажно-щитовую камеру, которая входит в состав станционного комплекса "Бачуринская".
Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов уточнил, что в настоящий момент на Троицкой линии действуют также два тоннелепроходческих щита ("Виктория" и "Ольга"). В середине января на строящейся линии была завершена проходка уже шестого тоннеля, связавшего станции "Университет Дружбы Народов" и "Улица Новаторов".
Троицкая линия метро протянется от МЦК до Троицка в ТиНАО. Длина нового участка составит почти 40 километров.
Ранее сообщалось о завершении проходки тоннеля до станции метро "Улица Новаторов" на Троицкой линии. Там заканчивают устанавливать ограждающие конструкции и укреплять котлован.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: