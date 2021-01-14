Проходка тоннеля до станции метро "Улица Новаторов" окончена на Троицкой линии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Троицкой линии Московского метрополитена была закончена проходка шестого тоннеля. Он проложен между станциями "Улица Новаторов" и "Университет дружбы народов", сообщается на портале мэра и правительства столицы.

На строящейся линии подземки работу выполнял тоннелепроходческий механизированный комплекс Robbins-371 "Елена". Машина закончила проходку правого перегонного тоннеля протяженностью 2 772 метра между двумя станциями.

Соседний левый тоннель на данном участке метро проложили месяц назад. В 2020 году были построены еще четыре тоннеля новой линии, которая протянется в ТиНАО.

На станции "Улица Новаторов" заканчивают устанавливать ограждающие конструкции и укреплять котлован. Кроме того, на объекте продолжаются земляные и монолитные работы.

Новую линию метро строят от Московского центрального кольца до городского округа Троицк. Длина новой линии составит почти 40 километров, на ней разместится 16 станций.

Ранее говорилось, что 11 новых станций метро планируют открыть в 2021 году. Отмечается, что в наступившем году откроются западный, юго-западный и южный участки БКЛ.