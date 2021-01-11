Одиннадцать новых станций метро планируют открыть в 2021 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы. Станция "Зюзино". Проектное решение

В 2021 году на Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена откроют 11 новых станций метро, до конца года планируется построить 28,3 километра линий подземки, сообщается на плортале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в наступившем году откроются западный, юго-западный и южный участки кольца.

"За несколько лет работы над участками Большой кольцевой линии строители создали задел, который в 2021 году позволит открыть сразу 11 станций: "Карамышевскую", "Мневники", "Терехово", "Кунцевскую", "Давыдково", "Аминьевскую", "Мичуринский проспект", "Проспект Вернадского", "Новаторскую", "Калужскую" ("Воронцовскую") и "Зюзино", – говорится в сообщении.

По данным мэрии, проходческие работы на линии завершатся в концу года, а окончательно кольцо замкнется в 2022 году. Таким образом, на линии, чья протяженность составит 70 километров, расположится 31 станция. В настоящее время 10 из них уже открыты для пассажиров.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 2011 года столичный метрополитен расширился вдвое. Всего за последние 10 лет в Москве ввели в эксплуатацию 148 новых станций, 305 километров линий, а также три дополнительных вестибюля метро, МЦК и МЦД и 10 электродепо.

Продолжилась работа и в условиях пандемии. В 2020 году было открыто движение по второму участку Некрасовской линии и примыкающему к нему участку БКЛ от станции "Косино" до станции "Лефортово". В конце прошлого года открылась станция "Электрозаводская".

Кроме того, работы по расширению метро продолжаются на Люблинско-Дмитровской линии, где строится участок до станции "Физтех", и на Калининско-Солнцевской, где строится участок до станции "Внуково". Также строится Троицкая линия метро и продолжается проектирование Рублево-Архангельской и Бирюлевской линий.

Строительство последней также планируется начать в 2021 году.