Конкурс "Московские мастера" начал прием заявок для представителей туриндустрии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" для представителей туристической отрасли – экскурсоводов авторских пешеходных и автобусных экскурсий, а также администраторов гостиниц. Об этом рассказали организаторы состязаний профессионалов.

Подать заявку можно на портале "Russpass. Бизнес" до 27 мая. Экскурсоводам на первом отборочном этапе предстоит показать точный маршрут своей экскурсии, а также продемонстрировать видеофрагмент прогулки. Среди требований также указывается рассказ о себе на видео. Жюри рассмотрит не только креативность и качество оформления, но и полноту информации и наличие аттестации.

Те, кто пройдет отбор, проведут по своему маршруту членов жюри. На этом этапе они проверят знания достопримечательностей, коммуникативные навыки и умение работать с группой.

Номинантам категории "Администратор гостиницы" нужно будет показать видео со своей презентацией и рассказом, почему специалист выбрал именно эту профессию. Ему также предстоит написать эссе о самой необычной рабочей ситуации и о том, почему он хочет стать "московским мастером".

Кроме того, впервые принять участие в конкурсе смогут студенты профильных вузов. Для представителей этой категории отрасли введут проверку при помощи тайного гостя. Также в рамках конкурса им нужно будет поселить человека в незнакомых им условиях, а также разобраться в нескольких ситуациях.

Жюри оценит не только стрессоустойчивость и уровень владения иностранными языками, но и креативность и другие профессиональные качества. Для будущих и начинающих администраторов гостиниц ввели специальную номинацию "Молодой мастер".

Итоги профессиональных состязаний проведут в июле 2024 года. Среди финалистов выберут шесть победителей и призеров – по три в каждой номинации. Их наградят денежным сертификатом на 300, 200 и 150 тысяч рублей в зависимости от занятого места. Также они получат различные сувениры и подарки от Мостуризма и партнеров конкурса.

Организаторы напомнили, что "Московские мастера" проводятся с 1998 года, каждый год в конкурсе принимают участие около 20 тысяч человек. Профессионалы сферы гостеприимства принимают в нем участие с 2014 года.

Ранее стало известно, что порядка 10 тысяч человек присоединились к акции "Московские истории", в рамках которой в Москве проходили бесплатные экскурсии для детей и взрослых ко Дню гида. Число подобных мероприятий в этот раз достигло 400.

