Олимпийский огонь Игр в Париже передали организаторам ОИ

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Олимпийский огонь XXXIII летних Игр 2024 года в Париже передали организаторам мероприятия на церемонии, которая прошла на афинском историческом беломраморном стадионе "Панатинаикос". Об этом сообщает ТАСС.

На церемонии присутствовал глава Национального олимпийского комитета (НОК) Греции, президент Европейских олимпийских комитетов и член Международного олимпийского комитета (МОК) Спирос Капралос, руководитель оргкомитета "Париж-2024" Тони Эстанге и другие лица.

В завершении мероприятия Капралос передал огонь главе оргкомитета.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. Россиян допустили к участию в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении нескольких критериев.

В Международном олимпийском комитете заявили, что на Игры в Париже квалифицировались 12 россиян и семь белорусов. Спортсмены из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде на церемонии открытия ОИ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Франция как страна – организатор Олимпийских игр отвечает за безопасность атлетов, в том числе российских. Он подчеркнул, что Россия не будет принимать дополнительные меры по охране своих атлетов.

