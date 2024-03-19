В МОК заявили, что 12 российских спортсменов квалифицировались на Олимпиаду в Париже

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На Олимпийские игры 2024 года в Париже квалифицировались 12 российских и 7 белорусских спортсменов. Об этом сообщил директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами Международного олимпийского комитета (МОК) Джеймс Маклауд.

"12 спортсменов с российскими паспортами и 7 белорусов на сегодня квалифицировались на Олимпиаду", – цитирует его ТАСС.

При этом максимальное число российских спортсменов, которые смогут квалифицироваться на ОИ-2024, составляет 55. В случае с белорусами число ограничили до 28.

Атлеты из России и Белоруссии, согласно требованиям МОК, не смогут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия ОИ. Однако физическое присутствие на открытии не запретили.

В случае победы спортсменов из указанных стран будут награждать под музыку без слов.

"Прежде всего, был утвержден флаг AIN (индивидуальных нейтральных атлетов. – Прим. ред.) и гимн. Гимн не имеет текста и был подготовлен исключительно для Игр в Париже", – пояснил Маклауд.

Помимо этого, Маклауд заявил, что медали, завоеванные российскими и белорусскими спортсменами на Олимпийских играх, не будут учитываться в общем зачете.

Маклауд подчеркнул, что также МОК не потребует от спортсменов из РФ и Белоруссии подписей в документе об осуждении СВО для участия в Олимпиаде в нейтральном статусе. Такой документ подписывают другие участники Игр.

Ранее МОК призвал мировых спортсменов отказаться от участия в Играх дружбы. Они пройдут осенью в Москве и Екатеринбурге.

Свой призыв в организации объяснили опасениями, которые вызваны тем, что РФ может якобы использовать гостей из зарубежных стран для пропаганды. Более того, комитет обвинил РФ в "циничной попытке политизировать спорт".



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