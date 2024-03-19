В ГД назвали позорными слова Баха об ответственности атлетов за действия правительств

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Слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об ответственности спортсменов за действия правительств являются позорными. Об этом заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, передает "Газета.ру".

"Удивительно слышать от уважаемого спортивного чиновника, руководителя целого МОК, такие позорные слова. Он несколько раз прошелся по России", – сказал депутат.

Свищев заявил, что сейчас у Баха есть возможность пригласить главу Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова и министра спорта РФ Олега Матыцина на переговоры, чтобы решить проблему раз и навсегда. Однако, по его мнению, вероятность того, что это произойдет, низкая.

Депутат добавил, что МОК превращается в "карательный орган", который "ничего не имеет общего с реальным развитием олимпизма".

Вместе с этим Свищев прокомментировал ситуацию о недопуске российского спортсмена Мусы Евлоева до соревнований. Ранее он сфотографировался на фоне антинацистского плаката.

"Ну, слушайте, если этот плакат действительно против нацизма, за это не допускают до Олимпийских игр? Значит, в МОК принимает решения кто-то, кто поддерживает нацизм?" – сказал депутат.

Говоря об этом, Свищев удивился словам Баха, который до этого называл себя другом России.

До этого Бах заявил об опасениях МОК, связанных с выпуском более агрессивных заявлений со стороны РФ. Он также подчеркнул, что условия участия россиян в Олимпиаде в Париже не изменятся.

