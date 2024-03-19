Президент МОК не исключил повторения ситуации с украинкой Харлан на Олимпиаде

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Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил, что ситуация с украинской саблисткой Ольгой Харлан и представительницей РФ Анной Смирновой может повториться на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом он заявил в интервью Le Monde.

"Но я очень уверен в спортсменах. Как только они оказываются в Олимпийской деревне, они понимают, что являются частью чего-то большего и что Игры призваны объединять, а не выражать свое мнение", – сказал Бах.

Речь идет о ситуации, произошедшей в июле 2023 года. После завершения финала чемпионата мира по фехтованию в Милане Харлан отказалась пожать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю.

Из-за этого Международная федерация фехтования (FIE) исключила украинскую саблистку из чемпионата мира. В свою очередь, Смирнову не допустили к участию в следующем раунде.

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