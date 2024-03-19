19 марта, 14:06Спорт
Президент МОК не исключил повторения ситуации с украинкой Харлан на Олимпиаде
Фото: ТАСС/AP/Chloe Knott
Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не исключил, что ситуация с украинской саблисткой Ольгой Харлан и представительницей РФ Анной Смирновой может повториться на летних Олимпийских играх в Париже. Об этом он заявил в интервью Le Monde.
"Но я очень уверен в спортсменах. Как только они оказываются в Олимпийской деревне, они понимают, что являются частью чего-то большего и что Игры призваны объединять, а не выражать свое мнение", – сказал Бах.
Речь идет о ситуации, произошедшей в июле 2023 года. После завершения финала чемпионата мира по фехтованию в Милане Харлан отказалась пожать руку Смирновой, направив в ее сторону саблю.
Из-за этого Международная федерация фехтования (FIE) исключила украинскую саблистку из чемпионата мира. В свою очередь, Смирнову не допустили к участию в следующем раунде.
МОК отреагировал на дисквалификацию саблистки с Украины за отказ пожать руку россиянке
Читайте также
- Медведев вспомнил о средневековых казнях для нарушителей, комментируя ситуацию с Харлан
- Украинка Харлан призвала спортсменов "давить" на федерации для отмены рукопожатий