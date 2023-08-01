Медведев вспомнил о средневековых казнях для нарушителей, комментируя ситуацию с Харлан

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с украинской саблисткой Ольгой Харлан, которая отказалась пожать руку россиянке и заявил о необходимости наказания за нарушение правил. Свое мнение политик выразил в телеграм-канале.

"Тут все спорят, как нужно вести себя во время спортивных соревнований. Например, надо ли пожимать руку соперникам. Например, во время ЧМ по фехтованию. Я не знаком с правилами саблистов. Но нарушать правила нельзя. Ни в коем случае", – написал Медведев.

Он вспомнил, что в Средние века за нарушение правил рубили голову, а в России – четвертовали.

"Как-то так", – резюмировал зампред Совбеза РФ, сопроводив свой пост подмигивающим смайликом.

Ранее после завершения финала чемпионата мира по фехтованию в Милане украинская саблистка Ольга Харлан отказалась пожать руку российской спортсменке Анне Смирновой, направив в ее сторону саблю. В результате Международная федерация фехтования (FIE) исключила украинскую саблистку из чемпионата мира, а Смирнову не допустили к участию в следующем раунде.

На фоне произошедшего в пресс-службе МОК призвали мировое сообщество проявить к украинским спортсменам больше чуткости.



МОК отреагировал на дисквалификацию саблистки с Украины за отказ пожать руку россиянке