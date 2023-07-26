Чернышенко заявил, что МОК стал структурой, где процветает монополия избранных наций

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Международный олимпийский комитет (МОК) стал структурой, где процветают геронтократия и монополия избранных наций, заявил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

"Заявление главы Международного олимпийского комитета не стало для нас новостью. МОК уже давно из организации, отстаивающей интересы спортсменов, превратился в структуру, где процветает геронтократия и монополия избранных наций", – цитирует ТАСС вице-премьера РФ.

По словам Чернышенко, у России есть серьезный опыт, а также мотивация и перспектива, чтобы самостоятельно создавать форматы уровня Олимпийских игр и даже лучше.

Он заявил, что РФ не будет изолирована от мирового спорта. По его словам, скоро в России состоится Международный фестиваль университетского спорта, где примут участие представители ШОС, БРИКС, СНГ. Помимо этого, в 2024 году впервые состоятся "Игры будущего", Игры дружбы, Игры БРИКС, сказал Чернышенко.

Политик выразил уверенность в том, что Россия сможет дать достойный ответ на действия "мирового спортивного лобби".

В свою очередь, глава МОК Томас Бах рассказал, что решение об участии спортсменов из РФ и Белоруссии в Олимпийских играх 2024 года в Париже не будет принято на сессии Международного олимпийского комитета в октябре.

Он заявил, что решение об участии россиян и белорусов зависит от развития ситуации. В комитете отслеживаются моменты, как причастные к спорту лица соблюдают условия МОК. В связи с результатами, МОК примет решение об участие спортсменов этих стран, но это произойдет не в октябре.

Ранее МОК сообщил, что 26 июля разошлет приглашения на Олимпийские игры 2024 года в Париже 203 Национальным олимпийским комитетам (НОК). В список не вошли Олимпийский комитет России и НОК Белоруссии. Также комитет не пригласит на Олимпиаду Национальный олимпийский комитет Гватемалы, отстраненный еще в сентябре 2022 года.

Новости часа: решение МОК о допуске россиян на Олимпиаду не будет принято в октябре