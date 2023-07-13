РФ хотела бы участвовать в Олимпиаде, но не согласна отказываться от Родины – Чернышенко

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия не отказывается от участия в Олимпиаде и надеется получить туда приглашение. Но это не значит, что спортсмены решат отказаться от Родины, выполняя требования Запада, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы действительно надеемся получить приглашение, ни от чего не отказываемся и очень рады, если нашим спортсменам дают возможность выступать. Вопрос – в обмен на что? Если для этого нужно отказаться от Родины, конечно, нас такое не устраивает", – сказал он.

Чернышенко напомнил, что российским спортсменам предложили выступать под нейтральным флагом и без гимна, а позже к этим правилам добавили, что они обязаны осудить решения по поводу проведения спецоперации (СВО).

"Мы с этим не согласны", – отметил он.

По его словам, в данный момент РФ накапливает необходимую документацию, чтобы иметь возможность оспорить решения Международного олимпийского комитета (МОК) через суд. Речь идет в том числе и о приглашении на грядущую Олимпиаду.

"Мы везде, где можно, накапливаем всю необходимую документацию, чтобы потом, время нас рассудит, в суде их можно было предъявить", – сказал Чернышенко.

Ранее МОК заявил, что не пригласит РФ и Белоруссию к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже в установленную дату 26 июля. Решение было принято из-за санкций, которые ввели в отношении спорта РФ и республики в связи с украинским конфликтом.

В мае 2023 года президент МОК Томас Бах заявлял, что хотел бы видеть на Олимпийских играх представителей всех национальных комитетов, которые состоят в организации. Он отмечал, что у комитета существуют рекомендации, которые должны соблюдать спортсмены, чтобы быть допущенными до соревнований.

Тогда он выразил надежду, что большее количество федераций соблюдут рекомендации МОК.

В январе этого года на сайте комитета появилось сообщение, на каких условиях российские спортсмены смогут участвовать в мировых состязаниях.

Так, к соревнованиям будут допущены те, кто не выступает против миротворческой миссии комитета, активно поддерживая СВО на Украине. Атлеты также должны придерживаться Всемирного антидопингового кодекса.



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