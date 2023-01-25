МОК назвал условия возвращения российских спортсменов к международным соревнованиям

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Международный олимпийский комитет рассказал, на каких условиях спортсмены из России смогут участвовать в соревнованиях мирового уровня. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

"Спортсмены будут участвовать в соревнованиях как нейтральные спортсмены и никоим образом не представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране. Только спортсмены, полностью соблюдающие Олимпийскую хартию, могут участвовать в соревнованиях", – подчеркнули в МОК.

К соревнованиям допустят тех, кто:

не выступает против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая спецоперацию на Украине;

полностью соблюдает Всемирный антидопинговый кодекс и все соответствующие антидопинговые правила и положения.

Ранее глава МОК Томас Бах призвал допустить к международным соревнованиям россиян, которые не поддерживают спецоперацию на Украине. Однако он объяснил, что это будет сложно, поскольку некоторые страны отказывают гражданам РФ в визах, а другие запрещают своим спортсменам соревноваться с россиянами.

В свою очередь, член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Борис Пайкин сказал, что Москве пора начинать действовать активно, чтобы российские спортсмены не теряли соревновательный дух.

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