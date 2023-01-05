Организаторы Australian Open отказались отстранять теннисистов из РФ и Белоруссии

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Организация Tennis Australia сообщила, что не будет отстранять российских и белорусских теннисистов от участия в турнире Australian Open, сообщает ТАСС.

"Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года", – заявили в организации.

В Tennis Australia подчеркнули, что позиция в отношении российских и белорусских спортсменов соответствует принципам, обозначенным министром спорта Австралии, и остается неизменной.

В заявочном листе на Australian Open, который был опубликован 9 декабря, указаны российские теннисисты Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова и другие спортсмены. Турнир стартует 6 января.

В октябре 2022 года стало известно о дисквалификации бывшей первой ракетки мира Симоны Халеп из-за нарушения антидопинговых правил. В пробе спортсменки были выявлены следы роксадустата.

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