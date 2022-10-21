Теннисистку Симону Халеп отстранили от соревнований за допинг

Фото: ТАСС/Alfredo Falcone/Zuma

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) временно отстранило от соревнований бывшую первую ракетку мира Симону Халеп из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что положительный результат показала проба, взятая у румынской спортсменки во время Открытого чемпионата США в августе этого года. В агентстве уточнили, что экспертиза выявила следы роксадустата.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея сняла с российского хоккеиста Валерия Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил и не будет инициировать его дисквалификацию.

Это стало возможным по результатам дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов.

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