С хоккеиста "Колорадо" Ничушкина сняли обвинения в нарушении антидопинговых правил

Фото: ТАСС/AP/John Locher

Международная федерация хоккея (IIHF) сняла с российского форварда команды НХЛ "Колорадо" Валерия Ничушкина обвинения в нарушении антидопинговых правил и не будет инициировать его дисквалификацию. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея России (ФХР).

"Международная федерация хоккея не будет инициировать дисквалификацию Валерия Ничушкина за нарушение антидопинговых правил. Это стало возможным после результатов дополнительных исследований Швейцарской лаборатории допинговых анализов. IIHF уведомила Ничушкина в том, что все обвинения с игрока сняты", – говорится в сообщении.

В ФХР отметили, что будут рады видеть Ничушкина в составе сборной России, когда национальная команда сможет вернуться на международную арену.

Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) обвинило бывших игроков сборной России по волейболу Александра Бутько и Павла Мороза в употреблении запрещенных препаратов, обнаружив их следы в пробах от 2014 года.

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