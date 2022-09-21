В "Самбо-70" назвали провокацией слух о положительной допинг-пробе у фигуристки Валиевой

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Сообщения о том, что допинг-проба B российской фигуристки Камилы Валиевой показала положительный результат, не соответствует действительности, заявил руководитель центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее издание The Skating Lesson сообщило в Twitter со ссылкой на источник в "Самбо-70", что допинг-проба Валиевой оказалась положительной.

"Где проба Валиевой дала положительный результат? Это может быть провокация. Сегодня это возможно. Думаю, так оно и есть. Не может проба дать такой результат", – сказал Лайшев.

По его словам, Валиева не относится к центру "Самбо-70" с 1 сентября. Он подчеркнул, что обвинения в адрес спортсменки – "это глупость".

"При сегодняшней политической обстановке ложку дегтя на нас кидают. Хотят добить маленькую девочку", – подчеркнул Лайшев.

Ранее стало известно, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закончило расследование по делу фигуристки Валиевой. В настоящее время отдел по обработке результатов готовит необходимые документы для организации слушаний.

