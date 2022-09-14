В РУСАДА завершили расследование по делу фигуристки Валиевой

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) закончило расследование по делу фигуристки Камилы Валиевой, сообщила гендиректор организации Вероника Логинова.

"Расследование завершено. В настоящее время отдел по обработке результатов в соответствии с установленными правилами и процедурами готовит необходимые документы для организации слушаний", – приводит ее слова ТАСС.

7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпиады в Пекине, набрав 74 очка. Церемонию награждения задержали из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Как выяснилось позже, речь шла о 15-летней Валиевой, в пробе которой от 25 декабря 2021 года обнаружили допинг.

После этого РУСАДА временно отстранило спортсменку, однако позже отменило данное решение. В ответ МОК и WADA подали апелляцию. 14 февраля стало известно, что фигуристку допустили до участия в женском одиночном катании.

По словам представителя МОК Дениса Освальда, запрещенное вещество могло попасть в организм Валиевой вместе с продуктом, который употреблял ее дедушка.