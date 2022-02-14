Валиеву допустили до личных соревнований фигуристов на ОИ в Пекине

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Фигуристку ОКР Камилу Валиеву допустили до личных соревнований фигуристов на Олимпийских играх в Пекине. Данное решение объявил Спортивный арбитражный суд (CAS).
"Специальная комиссия CAS вынесла решение в арбитражном процессе в отношении фигуристки Камилы Валиевой. Заявления, поданные МОК, WADA и ISU, отклонены", – сообщили в организации.
В CAS объяснили, что решение о допуске фигуристки было принято с учетом статуса "защищенной персоны" в связи с ее возрастом. При этом в Спортивном арбитражном суде признали наличие проблем с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста фигуристки: она была взята еще в декабре, о чем требовалось сообщить в течение 20 дней.
В суде также подчеркнули, что во время заседания не рассматривались в деле Камилы Валиевой вопросы, связанные с командным турниром по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине.
"Специальной комиссии CAS было предложено определить, следует ли налагать временное отстранение на фигуристку Валиеву. Комиссию не просили выносить решение по существу этого дела или рассматривать правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований по фигурному катанию (на Олимпиаде), поскольку такие вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств", – говорится в сообщении.
Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению апелляций по делу фигуристки Камилы Валиевой завершилось в Пекине накануне. В заседании приняли участие МОК, Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Международный союз конькобежцев (ISU), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и сама спортсменка.
7 февраля фигуристы ОКР победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов. Позднее стало известно, что речь идет о 15-летней Камиле Валиевой.
Тогда же сообщалось, что спортсменка была временно отстранена от тренировок, но данное решение впоследствии отменили. Апелляции на него подали Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
В Олимпийском комитете России (ОКР) сообщили, что принимают исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине. В комитете пояснили, что положительная допинг-проба Валиевой была взята не во время Олимпиады, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.
Еще до решения CAS Валиева была зарегистрирована в качестве участника соревнований в женском одиночном катании на Олимпиаде. Она получила 26-й номер в короткой программе.
Валиеву допустили до личных соревнований фигуристов на ОИ в Пекине
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