Российская фигуристка Валиева выступит под номером 26 на короткой программе на Олимпиаде

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская фигуристка Камила Валиева выступит в короткой программе личного турнира Олимпиады под 26-м номером. Жеребьевка прошла на арене Capital Indoor Stadium, передает ТАСС.

Ее соотечественницы Александра Трусова и Анна Щербакова выступят под номерами 28 и 29 соответственно.

Короткая программа фигуристок пройдет 15 февраля. Участие в ней примут 30 спортсменок. Из них 24 квалифицируются на произвольную программу.

7 февраля российские фигуристы победили в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позже появились сообщения о том, что церемонию награждения россиян задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортсменка была временно отстранена от выступлений и тренировок, однако 9 февраля данное решение было отменено. Позже в Спортивный арбитражный суд (CAS) Международным олимпийским комитетом (МОК) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) были поданы апелляции. Окончательное решение по делу Валиевой CAS огласит 14 февраля.