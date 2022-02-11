CAS зарегистрировал апелляции МОК и WADA об отмене отстранения Валиевой

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Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.

В ближайшее время будет создана группа арбитров, которая рассмотрит данный вопрос. Дата слушаний станет известна позднее, сообщается на сайте CAS.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр, набрав 74 очка. Позднее появились сообщения о том, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) сообщило, что проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортсменка была временно отстранена от выступлений и тренировок, однако 9 февраля данное решение было отменено.

В Олимпийском комитете России сообщили, что принимают исчерпывающие меры, чтобы защитить золотую медаль российских фигуристов в командном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

В комитете пояснили, что допинг-проба Валиевой была взята не во время Олимпиады, в связи с чем результаты участницы Игр и командного турнира не подлежат автоматическому пересмотру.

