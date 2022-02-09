В Минспорте прокомментировали допинг-скандал на Олимпиаде

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В министерстве спорта РФ назвали преждевременными комментарии относительно появившейся в СМИ информации, связанной с переносом церемонии награждения победителей в командных соревнованиях по фигурному катанию на Играх в Пекине из-за допинга.

"Позиция Российской Федерации состоит в неуклонном и последовательном противодействии всем видам нарушений спортивных правил и олимпийской этики", – приводит сообщение ведомства ТАСС.

При этом пресс-атташе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Ольга Ермолина заявила, что официальный ответ поступит, вероятно, не сегодня.

Ранее СМИ сообщили, что церемонию награждения российских фигуристов по итогам командного турнира на Олимпиаде задерживают из-за проблемы с допинг-тестом одного из спортсменов.

7 февраля российские фигуристы одержали победу в командном турнире Олимпийских игр. По итогам командного турнира россияне набрали 74 очка. В состав сборной ОКР по фигурному катанию вошли Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду).

