Российские фигуристы выиграли командные соревнования Олимпиады

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Сборная ОКР по фигурному катанию выиграла командный турнир на Олимпиаде в Пекине.

В заключительном виде – произвольной программе у женщин – россиянка Камила Валиева заняла 1-е место, набрав 178,92 балла.

По итогам командного турнира сборная Олимпийского комитета России набрала 74 очка. Второе место досталось США (65), третье заняли японцы (63).

После выступления фигуристов российская команда поднялась на первое место в медальном зачете Олимпиады. Всего в активе российских спортсменов – две золотые, две серебряные и две бронзовые медали.

В понедельник, 7 февраля, сборная ОКР завоевала золотую медаль в командном турнире по фигурному катанию. Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место в произвольной программе. В мужском одиночном катании сборную представлял Марк Кондратюк, в танцах на льду – Виктория Синицина и Никита Кацалапов, в женском одиночном катании – Камила Валиева.

Первое золото сборной ОКР принес лыжник Александр Большунов в скиатлоне. Серебряные награды завоевали лыжники Наталья Непряева и Денис Спицов, бронза у фристайлистки Анастасии Смирновой.

Ранее сообщалось, что правительство РФ утвердило распоряжение о вознаграждениях для спортсменов, ставших победителями и призерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

Обладатели золотой медали получат по 4 миллиона рублей, за серебряную медаль полагается 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую – 1,7 миллиона рублей. Кроме того, вознаграждения получат тренеры и специалисты, работавшие со спортсменами.