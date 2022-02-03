Российские спортсмены получат по 4 млн рублей за золото на Олимпиаде в Пекине

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Правительство РФ утвердило распоряжение о вознаграждениях для спортсменов, ставших победителями и призерами зимней Олимпиады в Пекине 2022 года.

Обладатели золотой медали получат по 4 миллиона рублей, за серебряную медаль полагается 2,5 миллиона рублей, а за бронзовую – 1,7 миллиона рублей. Кроме того, вознаграждения получат тренеры и специалисты, работавшие со спортсменами.

"Завтра в Пекине открывается зимняя Олимпиада, а еще через месяц – и Паралимпийские зимние игры. Это важные события. Вся страна поддерживает и гордится нашими ребятами и в эти дни будет особенно желать им только побед", – отметил Михаил Мишустин.

Накануне в Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. За три дня огонь побывает в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой Китайской стене и в Летнем дворце. Вечером 4 февраля его доставят на церемонию открытия Игр в Олимпийский парк.

Олимпиада в КНР пройдет с 4 по 20 февраля. Соревнования состоятся сразу в трех кластерах, которые расположены в Пекине, Чжанцзякоу и Яньцине.

