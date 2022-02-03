Тренер оценил шансы российских биатлонистов на медали Олимпиады в Пекине

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Тренерский штаб сборной ОКР по биатлону выбрал достойный состав для участия в смешанной эстафете на Олимпиаде в Пекине, однако строить прогнозы об ожидаемых результатах россиян сложно, заявил бывший наставник национальной сборной Анатолий Хованцев. Об этом сообщает "Чемпионат".

"Можем ли рассчитывать на медали? В Китае довольно сложные погодные условия. Оптимально сильный состав и женщин, и мужчин у норвежцев, французов, шведов – это явные претенденты в борьбе за пьедестал. Это биатлон: важно, кто справится с ветром, как будет стрелять", – сказал он.

Хованцев отметил, что состав российской команды является оптимальным, несмотря на отсутствие выбора участников гонки среди женщин.

"С учетом того, что Буртасова только прилетела в Пекин, вопроса, кому бежать из девушек, не стояло. Естественно, должна бежать Резцова, а Нигматуллина неплохо показывает себя в эстафетах", – заявил тренер.

Также он напомнил, что Александр Логинов и Эдуард Латыпов занимают лидирующие позиции среди мужчин.

"На всякий случай рассмотрел бы Серохвостова как запасной вариант", – добавил Хованцев.

Смешанная эстафета состоится в рамках олимпийского турнира по биатлону 5 февраля. От России в гонке примут участие Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже стартовали: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.