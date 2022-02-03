Названы популярные запросы пользователей на фоне предстоящих Олимпийских игр

07:30
Фото: ТАСС/DPA/Peter Kneffel
Аналитики изучили наиболее популярные запросы пользователей поисковиков в преддверии начала Олимпийских игр в Пекине.
Популярность запросов оценивалась по стобалльной шкале, где высший результат – наибольшее число поисков.
Так, чаще всего пользователи узнавали, какая страна выступает родиной Олимпиады. В топ-3 также вошли вопросы о дате и месте проведения турнира и попытки узнать, когда в ОИ начали участвовать отечественные спортсмены.
В стремлении расширить кругозор люди искали, сколько комплектов медалей разыгрывается на Олимпийских играх и сколько наград завоевала российская сборная в прошлые годы соревнований. Кроме того, популярным оказался вопрос о числе колец на олимпийском флаге.
Исследование показало, что среди всех дисциплин зимней Олимпиады в Пекине наиболее популярен хоккей. На втором месте по числу запросов оказался биатлон, замыкает тройку фигурное катание.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Первые соревнования турнира уже стартовали: программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.
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