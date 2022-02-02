Стартовали первые соревнования на Олимпиаде в Пекине

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В Пекине стартовали первые соревнования зимних Олимпийских игр. Программу открыли матчи турнира по керлингу в дабл-миксте.
В первом раунде группового этапа встретились сборные Австралии и США, Великобритании и Швеции, Китая и Швейцарии, а также Норвегии и Чехии.
Всего в турнире участвуют десять национальных команд. Сборные, которые окажутся лучшими по итогам группового этапа, выйдут в полуфинал. Финальный матч и игра за третье место пройдут 8 февраля.
Российские керлингисты не сумели квалифицироваться на олимпийский турнир в дабл-миксте, однако примут участие в мужских и женских соревнованиях. Первые матчи команды Сергея Глухова и Алины Ковалевой проведут 9 и 10 января против сборных США.
Церемония открытия зимней Олимпиады в Пекине состоится 4 февраля. Завершатся соревнования 20-го числа.
2 февраля в Пекине стартовала эстафета огня зимней Олимпиады 2022 года. Торжественная церемония началась в 09:16 по местному времени в Олимпийском парке на севере китайской столицы. За три дня огонь побывает в Яньцине и Чжанцзякоу, на Великой Китайской стене и в Летнем дворце.
Москвичам рассказали об атмосфере в Пекине перед Олимпийскими играми
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