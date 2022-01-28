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Спорт

11:37

МОК опубликовал правила проведения Олимпийских игр в Пекине в условиях ЧС

спорт

Фото: ТАСС/Zuma

Правила проведения Олимпийских игр в Пекине 2022 года в условиях ЧС направлены на смягчение последствий в случае выявления коронавируса, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Реализация правил зависит от особенностей конкретной ситуации, в том числе от времени получения положительного ПЦР-теста и положений международных федераций. При этом правила разработаны для каждого вида спорта и отражают принципы, установленные в декабре 2021 года.

Так, если спортсмен или команда не могут быть дисквалифицированы из-за коронавируса, то будет использоваться обозначение "Не стартовал". При этом минимальный результат будет защищаться с учетом этапа соревнований, на котором их продолжение стало невозможным.

Кроме того, спортсмена или команду с коронавирусом можно будет заменить, если это позволяет конкретный вид спорта. В таком случае соревнования будут продолжены.

Ранее Владимир Путин призвал сборную России соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Пекине. Он отметил, что Китай наработал большой опыт организации масштабных международных мероприятий.

Президент также выразил уверенность, что на Олимпиаде обеспечат все необходимые условия для безопасности здоровья спортсменов и зрителей.

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