РИА Новости: взрывы прогремели в Николаеве и других городах Украины

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Серии взрывов прогремели ночью 20 октября в нескольких городах и областях Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщения украинских СМИ.

В частности, множество взрывов прозвучало в Николаеве на юге Украины. Кроме того, хлопки были слышны в Днепре, Изюмском районе Харьковской области и Львовской области. В последнем регионе был поврежден объект критической энергетической инфраструктуры.

На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в 15 регионах Украины, включая Николаевскую, Харьковскую, Киевскую, Днепропетровскую и другие области страны.

Ранее российские военнослужащие нанесли массированный удар по объектам, расположенным в Киеве и Киевской области. Для атаки применялось высокоточное оружие наземного базирования, а также ударные беспилотные летательные аппараты большой дальности.

В результате военные РФ поразили локомотивное депо в Киеве, где хранились крылатые ракеты FP-5 "Фламинго" и детали к ракетам FP-9. Также целями стали центр обработки данных "Дата групп" и логистический узел "Файер пойнт".