Путин призвал сборную РФ соблюдать меры безопасности на Олимпиаде в Пекине

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Владимир Путин призвал сборную России соблюдать все предписания для обеспечения безопасности на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин отметил, что Китай наработал большой опыт организации масштабных международных мероприятий. Он также выразил уверенность, что на Олимпиаде обеспечат все необходимые условия для безопасности здоровья спортсменов и зрителей.
"В свою очередь, прошу вас и всех ваших товарищей по команде неукоснительно выполнять требования оргкомитета Игр, строго соблюдать все медицинские предписания", – подчеркнул Путин.
По его словам, создать для этого все необходимые условия является задачей правительства РФ, ФМБА и Олимпийского комитета.
Ранее Международный олимпийский комитет сообщил, что в "пузыре" во время Олимпиады в Пекине не ставится цель полностью исключить случаи заражения коронавирусом. Представитель олимпийского комитета добавил, что участников ОИ в Пекине отделяют от жителей Китая с целью защиты.
Россиянам рассказали, как обстоит ситуация с коронавирусом в Пекине перед Олимпиадой
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