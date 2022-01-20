Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной для участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.
В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Запасными стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.
В состав сборной в парном катании попали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Запасными поедут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.
В одиночном женском катании за олимпийские медали поборются Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В качестве запасных на Олимпиаду отправятся Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.
В одиночном мужском катании на Олимпийских играх выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Запасными стали Евгений Семененко и Петр Гуменник.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее руководство Олимпийского комитета России (ОКР) определило расширенный состав национальной сборной на зимних Играх. Согласно решению исполкома организации, в состав российской олимпийской делегации вошли 509 человек, в том числе 217 спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады сборную Россию представят сразу два знаменосца.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: