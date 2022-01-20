Объявлен состав сборной России по фигурному катанию на Олимпиаду в Пекине

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Федерация фигурного катания на коньках России объявила состав сборной для участия в Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте федерации.

В танцах на льду выступят Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин, Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Запасными стали Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Аннабель Морозов и Андрей Багин, Елизавета Шанаева и Девид Нарижный.

В состав сборной в парном катании попали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Запасными поедут Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

В одиночном женском катании за олимпийские медали поборются Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова. В качестве запасных на Олимпиаду отправятся Елизавета Туктамышева и Майя Хромых.

В одиночном мужском катании на Олимпийских играх выступят Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Михаил Коляда. Запасными стали Евгений Семененко и Петр Гуменник.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее руководство Олимпийского комитета России (ОКР) определило расширенный состав национальной сборной на зимних Играх. Согласно решению исполкома организации, в состав российской олимпийской делегации вошли 509 человек, в том числе 217 спортсменов. На церемонии открытия Олимпиады сборную Россию представят сразу два знаменосца.

