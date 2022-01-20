Руководство ОКР перешло на удаленную работу перед Олимпиадой-2022

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Руководство Олимпийского комитета России (ОКР) и российской делегации на зимних Играх в Пекине перешло на дистанционный формат работы для минимизации рисков в преддверии соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.
Руководитель пресс-службы ОКР Константин Выборнов уточнил, что такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Также он отметил, что президент комитета Станислав Поздняков полностью здоров.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всемирная организация здравоохранения назвала их проведение безопасным. Организаторы ввели строгие ограничительные меры.
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