Путин встретится с российскими спортсменами перед отъездом на Олимпиаду в Пекин

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин встретится с российскими спортсменами перед их отъездом на Олимпиаду в Пекин. Об этом ТАСС рассказал президент Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков.

"Встреча с Путиным планируется в онлайн-формате 25 января", – уточнил он.

Накануне президент Союза биатлонистов РФ Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпиаду в Пекине. В состав мужской команды попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков. Запасными стали Александр Поварницын и Антон Бабиков.

В составе женской команды на Олимпийские игры отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. Запасными выступят Анастасия Шевченко и Евгения Буртасова.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала их проведение безопасным. Организаторы ввели строгие ограничительные меры.

