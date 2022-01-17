Хоккеисты Гусев и Шипачев вошли в расширенный состав сборной РФ на Олимпиаду в Пекине

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Форвард петербургского СКА Никита Гусев и нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев вошли в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.
В состав в общей сложности вошли 36 хоккеистов. В качестве вратарей вызваны Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов и Дмитрий Шугаев.
На позициях защитников выступят Дмитрий Вишневский, Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Шакир Мухамадуллин, Никита Нестеров, Даниил Пыленков, Сергей Телегин, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов.
На позицию нападающего позвали Сергея Андронова, Михаила Григоренко, Павла Карнаухова, Сергея Плотникова, Антона Слепышева, Артема Анисимова, Артура Каюмова, Антона Бурдасова, Андрея Кузьменко, Кирилла Марченко, Артема Галимова, Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева, Арсения Грицюка, Кирилла Семенова, Александра Кадейкина, Артура Каюмова, Владимира Ткачева и Андрея Чибисова.
Мужской хоккейный турнир состоится 9, 11 и 12 февраля. Сборная России сыграет со Швейцарией, Данией и Чехией.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпиаду в Пекине. В состав мужской команды попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.
В составе женской команды на Олимпийские игры отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: