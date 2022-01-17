Хоккеисты Гусев и Шипачев вошли в расширенный состав сборной РФ на Олимпиаду в Пекине

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Форвард петербургского СКА Никита Гусев и нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачев вошли в расширенный состав сборной России по хоккею на Олимпиаду в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

В состав в общей сложности вошли 36 хоккеистов. В качестве вратарей вызваны Ярослав Аскаров, Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов и Дмитрий Шугаев.

На позициях защитников выступят Дмитрий Вишневский, Александр Никишин, Вячеслав Войнов, Александр Елесин, Артем Минулин, Егор Яковлев, Шакир Мухамадуллин, Никита Нестеров, Даниил Пыленков, Сергей Телегин, Семен Чистяков и Дамир Шарипзянов.

На позицию нападающего позвали Сергея Андронова, Михаила Григоренко, Павла Карнаухова, Сергея Плотникова, Антона Слепышева, Артема Анисимова, Артура Каюмова, Антона Бурдасова, Андрея Кузьменко, Кирилла Марченко, Артема Галимова, Дмитрия Воронкова, Станислава Галиева, Арсения Грицюка, Кирилла Семенова, Александра Кадейкина, Артура Каюмова, Владимира Ткачева и Андрея Чибисова.

Мужской хоккейный турнир состоится 9, 11 и 12 февраля. Сборная России сыграет со Швейцарией, Данией и Чехией.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Ранее президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объявил состав сборной на Олимпиаду в Пекине. В состав мужской команды попали Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Даниил Серохвостов и Максим Цветков.

В составе женской команды на Олимпийские игры отправятся Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

