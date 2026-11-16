Фото: MAX/"Городское хозяйство Москвы"

Основные работы по комплексному ремонту территории Олимпийской деревни на западе столицы завершены. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Благоустройство охватило порядка 350 тысяч квадратных метров. Главной задачей было создать комфортные и безопасные условия для водителей и пешеходов, а также проложить нормальные маршруты к жилым кварталам, транспорту и социальным объектам.

За время работ заменили почти 180 тысяч квадратных метров асфальта на проезжей части и на тротуарах. Во дворах и на улицах появились места для отдыха, уличные тренажеры, скамейки. На нерегулируемых переходах смонтировали контрастное освещение. На финальном этапе провели озеленение: газоны заняли больше 170 тысяч квадратных метров.

Бирюков напомнил, что Олимпийская деревня связана с летними Олимпийскими играми 1980 года. Сегодня там находятся жилые кварталы, парковые территории, спортивные площадки, культурные и социальные учреждения, включая Государственный музей обороны Москвы и концертный комплекс "Филармония-2".

В комплексе городского хозяйства подчеркнули, что перед включением объекта в программу ремонта специалисты смотрят на межремонтные сроки, состояние дорожного покрытия, загруженность трафика и то, насколько близко к нему находятся значимые городские объекты.

Ранее Сергей Собянин назвал главным приоритетом Адресной инвестиционной программы (АИП) Москвы развитие социальной инфраструктуры. В бюджете развития на 2027 год предусмотрено почти 2,9 триллиона рублей. На АИП направят 1,4 триллиона рублей, а на мероприятия развития – 1,5 триллиона рублей.

