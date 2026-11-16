Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина​

Жители столицы стали чаще пополнять транспортную карту "Тройка" и покупать проездные через городские онлайн-сервисы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства Москвы.

С начала года количество платежей в категории "Транспорт" в сервисе "Мои платежи" на mos.ru и в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы", "Моя Москва" и "Мой id" более чем на 60% превысило показатели аналогичного периода прошлого года.

"Оплата проезда в городском транспорте входит в число повседневных задач жителей, решать которые помогают цифровые сервисы столицы. Достаточно выбрать наиболее удобный для себя способ: городские приложения или портал mos.ru", – отметил директор департамента сопровождения общегородских платежных систем департамента информационных технологий Москвы Владимир Новиков.

На mos.ru в сервисе "Пополнение карты "Тройка" доступна покупка проездных "Единый" на одни и трое суток, на 30 и 90 дней, "ТАТ" на 30 и 90 дней, а также "Автобуса" на 30 дней для поездок между зонами А и Б. Чтобы ускорить процесс, номер карты можно добавить в личный кабинет.

В приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва" при переходе в этот раздел сразу отображается текущий баланс карты и предлагается пополнить его или купить проездной. Приложение "Мой id" дополнительно позволяет пользоваться виртуальной версией "Тройки".

Проверить баланс и пополнить карту также можно в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт", на едином транспортном портале и сайте метрополитена.

После онлайн-пополнения средства необходимо записать на карту. Это происходит автоматически при проходе через турникет метро или Московского центрального кольца (МЦК), а также при прикладывании карты к валидатору трамвая. В автобусах и электробусах для этого нужно нажать специальную кнопку на корпусе валидатора. Владельцы смартфонов на Android с функцией NFC могут записать пополнение через приложение "Метро Москвы".

Кроме того, пополнить "Тройку" теперь можно в чате с Алисой AI. Это возможно благодаря сотрудничеству московской билетной системы "СберТройка" и "Яндекса". Можно написать Алисе AI: "Пополни "Тройку" на 300 рублей". Если карта уже сохранена в сервисе "Транспорт" "Яндекс Go", "Яндекс Картах" или "Яндекс Пэй", нейросеть найдет ее автоматически.