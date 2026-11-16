Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минувшей ночью, 16 ноября, в подмосковных Черустях зафиксировали самую низкую температуру в столичном регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Столбики термометров в населенном пункте опустились до минус 2 градусов. Поселок на востоке Подмосковья неофициально называют "полюсом холода" – там традиционно холоднее, чем в других районах Москвы и области.

Отрицательные значения отмечались и в других городах Подмосковья. В Коломне температура опустилась до минус 1,7 градуса, а в Егорьевске – до минус 0,3. В Москве на главной метеостанции на ВДНХ было плюс 2,9 градуса, в Тушине – ровно плюс 2. Теплее всего оказалось в центре города, у гостиницы "Балчуг", где зафиксировали плюс 3,5 градуса.

Днем в регионе, по прогнозу синоптиков, при переменной облачности осадков не ожидается. В столице воздух прогреется до плюс 3–5 градусов, в Подмосковье – от плюс 1 до плюс 6.

Ранее синоптики рассказывали, что на текущей неделе жителей Центральной России ждет необычно теплая для ноября погода, температурный фон будет напоминать март или апрель, несмотря на наступление климатической зимы. В частности, в Московском регионе всю неделю температура воздуха будет на 2–3 градуса выше климатической нормы.

