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Политика

Приговор экс-генералу Попову обжаловали в Верховном суде

Фото: ТАСС/Алексей Потицкий

Жалоба на приговор бывшему командующему 58-й армией Вооруженных сил России генерал-майору Ивану Попову поступила в Верховный суд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Документы поступили 10 ноября. Защита обжалует решение Тамбовского гарнизонного военного суда. Дата рассмотрения жалобы пока не определена.

По версии следствия, Попов причастен к хищению в 2023 году более 1,7 тысячи тонн металлопроката. Материалы закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи.

В апреле 2025 года Тамбовский гарнизонный военный суд назначил Попову пять лет колонии общего режима. Кроме того, его лишили воинского звания "генерал-майор" и обязали выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Его признали виновным в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору и служебном подлоге.

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