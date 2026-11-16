Собянин сообщил об отражении атаки уже 57 направлявшихся к Москве БПЛА

Фото: MAX/"Минобороны России"

Еще 10 беспилотников удалось перехватить на подлете к столице. Об этом в MAX сообщил Сергей Собянин.

После уничтожения аппаратов специалисты экстренных служб приступили к работе на местах падения обломков.

Ранее мэр сообщил об уничтожении 47 беспилотников. С учетом последнего сообщения общее число ликвидированных с начала суток 16 ноября аппаратов достигло 57.

Тем временем ограничения продолжают действовать в аэропорту Шереметьево. Самолеты принимают и отправляют только после согласования с соответствующими органами. Ранее аналогичные меры ввели во Внуково.