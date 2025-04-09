Прокуратура запросила 6 лет колонии для генерал-майора Ивана Попова

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Прокуратура попросила Тамбовский гарнизонный военный суд признать виновным бывшего командующего 58-й армией, генерал-майора Ивана Попова в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Попова Сергея Буйновского.

"В ходе прений сторон гособвинение попросило лишить Ивана Ивановича свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в колонии общего режима", – рассказал адвокат.

Кроме того, прокуратура попросила суд лишить Попова звания генерал-майора, а также назначить ему штраф в размере 800 тысяч рублей.

Ранее Буйновский сообщал, что Минобороны РФ приняло решение о возвращении генерал-майора в зону СВО. По его словам, в связи с положительным решением МО РФ заключить с генералом контракт для участия в спецоперации он обратился в Тамбовский гарнизонный военный суд с просьбой приостановить производство по его делу.

До этого СМИ отмечали, что генерал-майор направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил российского президента разобраться в его ситуации и вернуть в строй. По словам Попова, он "подвергся необоснованному судебному преследованию" и был уволен из рядов Вооруженных сил РФ "вопреки своему желанию, а также сложившейся обстановке в зоне проведения СВО".

Попова задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. Следствие полагает, что Попов причастен к хищению более 1,7 тысячи тонн изделий металлопроката общей стоимостью свыше 130 миллионов рублей. Его также обвиняют в служебном подлоге.

