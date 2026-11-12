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12 ноября, 16:14

Происшествия

В Приангарье за коррупцию задержаны руководитель ритуального агентства и начальник морга

Фото: телеграм-канал "МВД38"

В Приангарье начальника регионального морга и руководителя крупного ритуального агентства задержали по обвинению в коррупции. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Иркутской области.

По данным следствия, руководитель агентства с помощью исполнительного директора той же организации передал свыше 2 миллионов рублей начальнику областного патолого-анатомического бюро. Деньги предназначались за общее покровительство работе агентства, в том числе за незаконную передачу ритуальной службе контактных данных родственников скончавшихся.

Эти действия были пресечены сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД. У фигурантов дела, а также в морге и ритуальном агентстве прошли обыски. Следствие изъяло необходимые документы, различные носители информации, телефоны, а также большие суммы денег.

Сейчас сотрудники СК продолжают собирать и закреплять доказательства, а также устанавливать другие факты преступной деятельности.

Ранее начальника управления лесного хозяйства Минприроды Коми, взяткодателя и посредника задержали в Сыктывкаре. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело о получении взятки в крупном размере. По данным ведомства, в 2018–2023 годах начальник управления Минприроды Коми, будучи главным лесничим Прилузского лесничества, действовал в интересах лесозаготовительной организации.

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