Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 09:57

Происшествия

Адвокату Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве на 7 млн рублей

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Адвокату Александру Карабанову предъявлено обвинение в мошенничестве на 7 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации следствия, в ноябре 2024 года к Карабанову обратился гендиректор коммерческой организации, в отношении которого расследовалось уголовное дело о мошенничестве при поставках продукции для нужд АО "Концерн Калашников".

Адвокат убедил его в том, что может оказать влияние на ход расследования, а также содействовать тому, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. Для этого Карабанов планировал использовать свои связи в правоохранительных органах.

В итоге адвокат потребовал 7 миллионов рублей. Из них 2 миллиона – как аванс, который якобы был предназначен для передачи должностным лицам следственных органов.

Деньги были переданы 26 ноября 2024 года в коллегии адвокатов, которая находится на улице Маросейке в Москве. При этом, по информации СК, Карабанов фактически не собирался передавать средства должностным лицам, а также не мог повлиять на результаты расследования. Деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

Его деятельность была выявлена в ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных служб, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также иных возможных эпизодов противоправной деятельности", – заключили в ведомстве.

О задержании Карабанова стало известно 7 мая. При этом в адвокатской конторе "Карабанов и партнеры" ситуацию комментировать не стали.

До адвокатской практики фигурант 10 лет проработал в следственных органах МВД. В 2016 году он представлял интересы семьи осужденного за коррупцию полковника полиции Дмитрия Захарченко. Осенью 2017-го защищал бизнесмена Умара Джабраилова по делу о стрельбе в московском отеле. Среди других его клиентов в разное время числились ресторатор Юрий Белойван и семья певицы Жанны Фриске.

Читайте также


происшествия

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика