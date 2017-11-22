Джабраилов приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей за стрельбу в отеле

Фото: ТАСС/Сергей Узаков

Суд приговорил бывшего сенатора Умара Джабраилова к штрафу в размере 500 тысяч рублей за стрельбу в столичном отеле.

Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины и раскаяние подсудимого, сообщает РИА Новости.

Ранее прокурор попросил суд приговорить экс-сенатора к двум годам лишения свободы условно.

Инцидент со стрельбой произошел 29 августа в отеле Four Seasons в центре Москвы. Джабраилов стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета, его задержали полицейские. При стрельбе никто не пострадал. Сам экс-сенатор объяснил свой поступок "нервным срывом", "отчаянием" и последствиями "контузии". Джабраилов признал свою вину.