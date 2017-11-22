Прокурор попросил назначить Джабраилову два года условно

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Прокурор запросил суд приговорить устроившего стрельбу в центре столицы экс-сенатора Умара Джабраилова к двум годам лишения свободы условно.

Дело рассматривает Тверской суд в среду, 22 ноября, сообщает ТАСС.

Джабраилов признал свою вину, поэтому заседание проходит в особом порядке без допроса свидетелей и исследования доказательств.

Стрельба произошла 29 августа в отеле Four Seasons. Прибывшие на вызов полицейские задержали Джабраилова, который стрелял вверх из принадлежащего ему наградного пистолета. Разрешение на его ношение и хранение у бывшего сенатора от Чечни было.

В результате инцидента никто не пострадал. Джабраилов объяснил свой поступок "нервным срывом", "отчаянием" и последствиями "контузии". Он извинился перед сотрудниками отеля и другими постояльцами, которых напугал звук выстрелов.