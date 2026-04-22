Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 10:20

Происшествия

Замгендиректора парка "Патриот" Мелимук задержан за взятку в размере 18 млн рублей

Фото: MAX/"Следком"

Заместитель гендиректора ФГАУ "Центральный Парк "Патриот" Минобороны РФ по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталий Мелимук задержан по делу о взятках в особо крупном размере. Об этом сообщило ведомство в МАХ.

В декабре 2025 года между государственным заказчиком и ООО "Гермес" были подписаны договоры, предусматривающие комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка "Патриот" (включая его филиал в Кронштадте) и прилегающих территорий. Общая стоимость заключенных контрактов превысила 1,4 миллиарда рублей.

Согласно материалам следствия, в апреле 2026 года Мелимук был уличен в получении незаконного вознаграждения в сумме 18 миллионов рублей. Данные средства были переданы ему генеральным директором ООО "Гермес" в обмен на общее покровительство и сотрудничество.

Суд избрал Мелимуку меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные мероприятия продолжаются.

Следственные действия в "Патриоте" начались в июле 2024 года. Правоохранители организовали выемку документов. После нее стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом он не признал вину, но выразил готовность к сотрудничеству со следствием.

Во время расследования дела был выявлен и другой фигурант – бывший замминистра обороны Павел Попов, которого задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей. Впоследствии суд несколько раз продлевал его арест.

Кроме того, прокуратура посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Не позднее марта 2022 года фигурант решил создать группу, при помощи которой можно было бы похитить денежные средства, выделенные на строительство парка.

Читайте также


Главное

Введут ли в РФ пожизненный запрет на покупку сигарет молодежью?

Подобные законопроекты уже вносились в Госдуму

Однако эксперты уверены: в РФ нужны не запретительные меры, а ограничивающие

Читать
закрыть

Зачем в России хотят ввести техсбор на смартфоны и ноутбуки?

Деньги пойдут на финансирование развития электронной промышленности РФ

В Госдуме уверены: подобные меры могут серьезно ударить по кошельку россиян

Читать
закрыть

Будут ли запрещены детские книги Григория Остера?

Произведения содержат сомнительные с педагогической точки зрения установки

В экспертном сообществе мнения насчет проверки произведений Остера разделились

Читать
закрыть

Нужно ли субсидировать общение в приложениях для знакомств в РФ?

Эксперты уверены: мера вряд ли даст результат в России

Важно не количество браков, а их качество

Читать
закрыть

Как избежать встречи с акулой на пляже в Египте?

У человека не должно быть никаких свежих ран, чтобы в воде не оказалось крови

Резкие панические движения тоже привлекают хищников

Читать
закрыть

К чему приведет усложнение процедуры разводов в РФ?

Эксперты уверены: усложнение процедуры не повлияет на статистику разводов

Это станет еще одним аргументом, чтобы сразу не жениться

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили караванинг?

Владельцы автодомов признаются: удобства добавляют новые трассы и кемпинги

Популярность караванинга растет за счет удорожания авиа- и железнодорожных билетов

Читать
закрыть

Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

