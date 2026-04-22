Замгендиректора парка "Патриот" Мелимук задержан за взятку в размере 18 млн рублей

Заместитель гендиректора ФГАУ "Центральный Парк "Патриот" Минобороны РФ по эксплуатации и материально-техническому обеспечению Виталий Мелимук задержан по делу о взятках в особо крупном размере. Об этом сообщило ведомство в МАХ.



В декабре 2025 года между государственным заказчиком и ООО "Гермес" были подписаны договоры, предусматривающие комплексное инженерно-техническое и санитарное обслуживание объектов парка "Патриот" (включая его филиал в Кронштадте) и прилегающих территорий. Общая стоимость заключенных контрактов превысила 1,4 миллиарда рублей.

Согласно материалам следствия, в апреле 2026 года Мелимук был уличен в получении незаконного вознаграждения в сумме 18 миллионов рублей. Данные средства были переданы ему генеральным директором ООО "Гермес" в обмен на общее покровительство и сотрудничество.

Суд избрал Мелимуку меру пресечения в виде содержания под стражей. Следственные мероприятия продолжаются.

Следственные действия в "Патриоте" начались в июле 2024 года. Правоохранители организовали выемку документов. После нее стало известно о задержании директора парка Вячеслава Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве.

Спустя время Ахмедова арестовали. При этом он не признал вину, но выразил готовность к сотрудничеству со следствием.

Во время расследования дела был выявлен и другой фигурант – бывший замминистра обороны Павел Попов, которого задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения.

Спустя время его арестовали и предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 30 миллионов рублей. Впоследствии суд несколько раз продлевал его арест.

Кроме того, прокуратура посчитала, что Попов может быть создателем организованной преступной группы (ОПГ) по хищению средств министерства. Не позднее марта 2022 года фигурант решил создать группу, при помощи которой можно было бы похитить денежные средства, выделенные на строительство парка.

