Бывшему замминистра обороны Попову предъявлено обвинение в мошенничестве

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Бывшему заместителю министра обороны Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму в размере 30 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ.

По версии следствия, Попов вместе с заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, директором парка "Патриот" Вячеславом Ахмедовым и другими лицами с помощью обмана и злоупотребления доверием воспользовался служебным положением и похитил бюджетные деньги в размере 30 миллионов рублей. Однако, как уточняет СК, эти средства предназначались на обеспечение деятельности парка "Патриот".

Попов вину в предъявленном ему обвинении не признает, а остальные фигуранты дела уже сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Бывшего заместителя министра обороны РФ задержали 29 августа. По версии СК, с 2021 по 2024 год Попов, отвечая за развитие и работу парка "Патриот", обогащался за счет этого учреждения. 235-й окружной военный суд арестовал его до 26 октября. Он будет находиться в столичном СИЗО-2 "Бутырка".

Между тем о задержании директора парка Ахмедова и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майора Владимира Шестерова по делу о мошенничестве стало известно 23 июля, когда в "Патриоте" проводилась выемка документов.

Спустя время Ахмедова арестовали до 21 сентября. Свою вину он тогда не признал, но выразил готовность в сотрудничестве со следствием.

