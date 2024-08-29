Суд арестовал бывшего замминистра обороны Попова по делу о мошенничестве

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235-й окружной военный суд арестовал бывшего замминистра обороны Павла Попова по делу о мошенничестве в особо крупном размере, пишет РИА Новости.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 октября. Его будут содержать в столичном СИЗО-2 "Бутырка". Судебное заседание проходило в закрытом режиме, так как в материалах дела есть государственная тайна.

В свою очередь, адвокат Попова Игорь Дюкин заявил, что его клиент не признает вину в хищениях в парке "Патриот", так как не руководил им.

"Мы обжалуем арест, он с ним согласен. Не были учтены его возраст и состояние здоровья", – рассказал юрист, добавив, что обвинение Попову не было предъявлено.

Попова задержали 29 августа. СКР обнаружил у него и его членов семьи различную недвижимость в престижных районах Москвы, Подмосковья и Краснодарском крае. Общая стоимость имущества превышает 500 миллионов рублей.

Следователи уверены, что замминистра обороны в период с 2021 по 2024 год отвечал за работу парка "Патриот" и обогащался за его счет. Также он якобы поставлял на свой загородный участок материальные ценности, а также организовал строительные и ремонтные работы за счет "Патриота".

Утверждается, что он действовал вместе с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника ГУ инновационного развития МО РФ Владимиром Шестеровым, следствие против которых еще продолжается.

