Движение грузовых поездов восстановлено после схода вагонов в Свердловской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение грузовых поездов восстановлено в Свердловской области после того, как на одном из перегонов произошел сход вагонов. Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской железной дороги.

"Движение поездов на участке Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги полностью восстановлено", – уточнили в пресс-службе и добавили, что грузовые составы следуют в обоих направлениях.

Инцидент произошел в ночь на 26 октября на перегоне от путевого поста Макарцево до Седельниково на участке Решеты – Арамиль. Всего с путей сошли 39 грузовых вагонов, а затем 7 цистерн загорелись. Спустя некоторое время пожар удалось ликвидировать.

Из-за ЧП движение грузовых поездов на перегоне временно приостанавливалось. Пассажирские поезда через этот участок не курсируют. Произошедшее стало причиной проверки, которую организовали в СК.

